نسبة التوطين في قطاع المقاولات تصل إلى 12%

عادل الحربي (صدى):

كشف أسامه العفالق رئيس هيئة المقاولين، إن نسبة التوطين في قطاع المقاولات بلغت 12%، حيث تعكس هذه النسبة واقع التوطين الحقيقي والصوري، وتعمل الهيئة مع وزارة العمل على تطبيق التوطين الحقيقي في القطاع.

وأوضح ” العفالق ” أن لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل تعمل على ملفات أساسية تتعلق بتوطين القطاع، ملافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليا على عمل دراسة استراتيجية لتوطين القطاع لتحقيق توطين حقيقي جاد وجاذب للمواطنين، وذلك من خلال القضاء على التستر التجاري والعمل على استراتيجية تحقق التوطين الحقيقي.

وأشار إلى أن الهيئة اجتمعت مع وزارة العمل أخيرا، وتم مناقشة توطين القطاع، حيث تم تناول عدة محاور، أهمها نسبة التوطين الحالية التي تشمل التوطين الحقيقي والصوري، إضافة إلى آلية توطين القطاع، ولقد تم ذلك عبر لجان مختصة ومشتركة بين هيئة المقاولين ووزارة العمل.

وأضاف أن انخفاض نسبة التوطين يرجع إلى تدني الأجور، وعزوف المواطنين عن القطاع بسبب أن عددا من المهن المرتبطة بالقطاع، خصوصًا الإنشاء والتعمير تعد موسمية ومؤقتة، وهو ما يوجد ضعفا في الاستقرار الوظيفي، وكذلك طول ساعات العمل، وضعف والتأهيل والتدريب.