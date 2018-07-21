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بالفيديو.. نصائح هامة لعلاج الخلل في سلوكياتنا

بالفيديو.. نصائح هامة لعلاج الخلل في سلوكياتنا
اميرة خالد(صدى):

قالت خلود أمير مدربة تطوير ذات وتواصل ، من المعروف إنه باليوم الواحد يأتي للإنسان من 60 إلى 70 ألف فكرة ، ما يزيد من المشاعر سواء إيجابية أو سلبية .

وتابعت خلود ، المشاعر والأفكار نفلترها حسب معتقداتنا وعلى أساسها نقول ونتصرف ، وأكثر الناس يقولون ما لا يقصدون ن ويفعلون ما لا يريدون .

واضافت خلود ، السلوك يؤثر على حياتنا التي نعيشها ، والفلاتر الخاصة بالسلوك ، تكون مرتبطة بالتربية والدين وغيرها من الاشياء ، فالفلتر الخاص بالسلوك مرتبط بالعقل الباطن ، لدينا معتقدات قديمة مخزنة لا تظهر للسطح ، فعندما يصير العقل الباطن نشط يؤثر ذلك بسلوكنا .

وأكدت خلود ، أنه هناك عدة خطوات لتحسين السلوك ، أهم شئ للإنسان عندما يكون لديه حدث يأخذ فترة لتحليله ، حتى يفهم ما يصير ويكون لديه القدرة على التحليل وعلاج الخلل بالسلوك .. كما يجب أن أٌحيط نفسي بناس إيجابيين .


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