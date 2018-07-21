بلدية السودة تضبط 85 كيلو من الخضروات و تشدد الرقابة على المنشآت الصحية

محمدبم طحيطح (صدى):

صادرت بلدية السودة الفرعية بمدينة أبها مؤخرا أكثر من 85 كيلو من الخضروات و الفواكة ، فيما ضبطت عدد من المنشآت التجارية المخالفة ، و ذلك خلال جولات ميدانية مفاجئة قام بها المراقبين الصحيين على عدد الباعة المتجولين و المنشآت التجارية بالسودة .

وأوضح رئيس بلدية السودة الفرعية عوض الشهري بأن ادارة الرقابة الشاملة قامت خلال الايام الماضية بجولات ميدانية مفاجئة على الباعة المتجولين في الشوارع العامة و المنتزهات في السودة ، و قد تم مصادرة اكثر من 85 من الخضروات و الفواكه التي تم عرضها بطريقة مخالفة .

وقال إنه تم خلال الحملة التفتيشية ضبط عدد من المنشآت المتمثلة في بيع الوجبات و المأكولات السريعة و تم اتخاذ الاجراءات النظامية حيالها بجانب اغلاقها و ذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية المعمول بها في تلك المنشآت .

مشيراً إلى أن فرق التفتيشية بإدارة الرقابة الشاملة ستواصل جولاتها الدورية طيلة أيام الأسبوع وعلى فترتين في جميع المواقع والمنشآت التي يكثر بها تواجد الباعة خاصة في الطرقات العامة و المنتزهات في السودة بجانب المناطق التي تكثر فيها تجمعات الزوار و المصطافين لضبط سلامة الاسواق و ضمان التقيد بالاشتراطات الصحية المعمول بها ، محذرا في الوقت نفسه من ممارسة البيع بطرق مخالفة أو عرض الخضروات و الفواكه على الأرصفة و امام المنتزهات و توزيع الأغذية بشكل مخالف للنظام .

مؤكدا بأن تلك الجهود جاءت وفق توجيهات و حرص امين منطقة عسير م . عبدالله المصلح و بمتابعة و دعم من المشرف العام على الفروع بأمانة منطقة عسير مهدي ابو عزيزة .