أكثر من نصف سكان المملكة يلتقطون سيلفي يوميا

نايف السالم(صدى):

توصلت إحدى الدراسات الحديثة، التي أجرتها شركة ” يوجوف ” مع ” هواوي ” ، إلى أن 51% من سكان المملكة، يلتقطون صور سيلفي يوميًا.

وبيّنت الدراسة، أن هناك 40% من الأفراد يلتقطون ما لا يقلّ عن 3 صور ” سيلفي ” ، وذلك قبل اختيارهم للصورة الملائمة التي يودون نشرها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشارت نتائج الدراسة، إلى وجود 48% من سكان المملكة، يرغبون في أن تكون كاميرات الهواتف أكثر قدرة على التقاط صور تظهر ملامح وجوههم بدقة، وكذلك خلفية المشهد، بغرض الحفاظ على أدق تفاصيل لحظاتهم المميزة.

فيما أوضحت الدراسة، أن كلمة ” سيلفي ” باتت معتمدة في قواميس اللغة الإنجليزية، وليست مجرد مصطلح عابر فقط، مما يعد نقلة نوعية تركت بصمة عميقة في النفس البشرية وعلم الاجتماع، فضلًا عن التطور التكنولوجي.