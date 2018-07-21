 تعليم نجران يواصل تقديم مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي للبنين في أسبوعه الثاني

نجران(صدى):

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، تقديم فعاليات مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي للبنين، في اسبوعه الثاني، وذلك في 4 مراكز تدريبية هي مركز الأمير مشعل بن سعود بمدينة نجران، ومركز التدريب بمحافظة حبونا، ومركز التدريب بمحافظة يدمة، ومركز التدريب بمحافظة شرورة.

وتشتمل فعاليات الأسبوع الثاني على برامج التعليم المعتمد على التفكير، إدارة البيئة الصيفية، وبناء القائد، إضافة إلى طرق التدريس، ونظام المقررات، وحل المشكلات بطرق ابداعية، ونظام القيم.