الفرق المشاركة في الهايكنج من دول الخليج تصل لمنطقة عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

إكتمال وصول الفرق المشاركة من دول الخليج وهي الكويت ، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية .اضافة الى الوفود الإعلامية والحكام لبطولة الخليج الثانية للمسير الجبلي تحتمسمى بطولة منصور بن مقرن الخليجية للهايكنج وتحت شعار مصيرنا واحد ٢ .

حيث كان المعسكر الأول لإستقبال الوفود في مدينة أبها والذي اعد مكان إيواء ومبيت طلائع الوفود التي حضرت فيما سيتم فيه استقبال جميع الوفود لأخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق إلى قرية رجال ألمع حيث المعسكر المعد من قبل هايكنج السعودية لاستقبال الفرق المشاركة حيث سوف تعد لهم ضيافة وحفل استقبال وتزويدهم بالتعليمات والتوجيهات اللازمة ثم المبيت في المعسكر ثم في صباح يوم السبت ٢١/يوليو 2018 الموافق٨/ذي القعدة 1439 ينطلق الفرق المشاركة لمنطقة الشوكان نقطة البداية في المسابقة وتكون نقطة الوصول في قمة جبل السودة

وعلى الصعيد ذاته قام جميع المشاركين والوفود بجولة سياحية في قرية رجال ألمع التراثية

يجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به هيئة الرياضة في تسهيل مهام المنظمين للبطولة حيث ثمن مؤسس هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني دورهم الكبير في تسهيل مهام البطولة وتذليل الصعوبات أمام المنظمين والشكر موصول أيضا للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في دعم البطولة الخليجية كما قدم القحطاني شكره الجزيل لجميع الجهات الحكومية العاملة في منطقة عسير والمشاركة في تسهيل ودعم البطولة الخليجية.