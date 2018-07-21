سفير المملكة بإندونيسيا يحذر من الإقامة بفندق أكاسيا

جاكرتا(صدى):

أطلق أسامة محمد الشعيبي، سفير المملكة في إندونيسيا، تحذيرًا وتنبيهًا للسياح السعوديين من الإقامة في فندق أكاسيا بمنطقة منتنق في مدينة جاكرتا، وذلك لأن كثير من المواطنين رفعوا له بلاغات بتعرضهم لسرقات مباشرة من غرف الفندق.

وأوضح ” الشعيبي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك بلاغات أخرى وردت للسفارة السعودية في عاصمة إندونيسيا ” جاكرتا ” بشأن تعرض السياح السعوديين لسرقات غير مباشرة عبر الاستيلاء على ما بداخل صناديق الأمانات.

وفي وقت سابق، نبه ” الشعيبي ” من تكرار حالات التوقيف من المطار مع السائق من سيارات تدعي أنها تابعة للأمن الإندونيسي، بحجة وجود مخالفات أو ممنوعات، مطالبًا إياهم بتصوير رقم العربة والشخص المدعي أنه تابع للأمن، وعدم إعطائه جواز سفرهم أو أي وثيقة رسمية، وعدم دفع أي مبالغ مالية، والاتصال فورًا بالسفارة.