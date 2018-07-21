80 ألف نحلة قاتلة تهاجم رأس امرأة وتتركها في حالة حرجة

واشنطن(صدى):

هاجمت 80 ألف نحلة رأس امرأة متلقية مئات اللسعات، ونقلت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة بالقرب من بحيرة فورست بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح شهود عيان، أن سحابة كبيرة من النحل الأفريقي المعروف باسم النحل القاتل، احتشدت حول رأس المرأة؛ فيما أصيب أربعة من رجال الإطفاء بلدغات النحل أثناء محاولتهم إنقاذ المرأة، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التفاصيل، أن النحل هاجم المرأة التي عرفت باسم ماريا والتي تبلغ من العمر 52 عاماً، أثناء قيامها بأعمال التنظيف برفقة ثلاثة من زميلاتها قبل أن تخرج لإحضار ممسحة من مؤخرة سيارتها، لتفاجأ بأسراب من النحل تنقض عليها.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ المرأة ونقلها إلى مركز سادلباك الطبي؛ حيث قال الأطباء بأن حالتها حرجة ولكن من المتوقع أن تتعافى بالكامل بعدم خضوعها للعلاج.