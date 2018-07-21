والد الطفلتين المعنفتين: سأستلمهما الأحد.. وأبحث عن عمل لسد احتياجاتهما

علي القحطاني (صدى):

أوضح والد الطفلتين المعنّفتين جوري وجود، الموعد الذي سيتسلمهما فيه وهو يوم غد الأحد. مؤكدًا أنه لا يدري شيئًا عن أمهما، منذ توقيفها، بسبب ما قامت به بحق الرضيعتين، فيما سيتولى رعايتهما بعدما رفض عرضًا بكفالتهما، ويسعى للحصول على فرصة عمل تعينه على سد حاجة الطفلتين.

وأكد أنه لن يتنازل عن حق طفلتيه أبدًا، مضيفًا أنه وطليقته من مواليد السعودية، إلا أنهما انتقلا إلى اليمن وقت أزمة الخليج؛ بينما قال أنه انفصل عن والدتهما لأنها كانت تتصرف بغرابة، وتُحطّم كل ما يصادفها حال غضبها.

وأشار إلى أنه يمني الجنسية، ويحمل بطاقة زائر، وجاء إلى المملكة بسبب ظروف الحرب في بلاده، موضحًا أن زوجته تبلغ من العمر 24 عامًا، وأن زواجه بها لم يستمرّ سوى 8 أشهر، مشيرًا إلى أنه لم يعلم بحملها إلا بعد وقوع الطلقة البائنة.

ومن الجدير بالذكر، إنه كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت توصل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة، إلى الطفلتين اللتين وثّق مقطع فيديو، تعرضهما للتعنيف من قبل أمها؛ فيما تمت إحالتهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

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