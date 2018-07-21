بمساندة التحالف.. الجيش اليمني على مقربة من دخول مديرية ” باقم “

فهمي محمد(صدى):

أصبح الجيش اليمني بمساندة من التحالف العربي، على مقربة من دخول مركز مديرية ” باقم ” في محافظة صعدة.

وفي هذا السياق، أوضح العميد ياسر الحارثي، قائد اللواء 102 خاصة في الجيش اليمني، أن الجيش يطوق مركز مديرية ” باقم ” من جميع المحاور، ولم يتبقَ لنهاية ” عملية الثقب ” التي انطلقت الأسبوع الماضي سوى القليل، مبينًا أنه تبقى بضعة أمتار ويتمكن الجيش اليمني من دخول مركز المديرية.

وعلى صعيد آخر، استكمل الجيش اليمني مسنودًا بقوات التحالف، استعادة وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمال صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.