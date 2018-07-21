بالصور.. السيارة الرابعة بمهرجان أبها للتسوق لمقيم هندي

محمد بن طحيطح(صدى):

لون مهرجان أبها للتسوق حياة المقيم الهندي فاراز شهيد الذي يسكن محافظة خميس مشيط ويعمل في إحدى شركات الدهانات ، لترتسم ابتسامة الفوز بالسيارة الرابعة على شفاهه وتتضح السعادة الغامرة في عينيه لتكون زيارته الثالثة ثابتة ويغادر أبواب المهرجان برفقة مفتاح الجائزة الأغلى والأكبر .

وفي بادرة جميلة قامت إدارة مهرجان أبها للتسوق بإختيار أحد ذوي الإحتياجات الخاصة من مرضى ” متلازمة داون ” لإجراء السحب على الفائز الرابع بالجوائز الكبرى التي يقدمها المهرجان في عامه العشرون ، ليمتزج ترقب الجماهير لإعلان الفائز بالتفاعل والتصفيق والإشادة باختيار الإدارة لهذا السحب .

وتحدث فازار بأن مهرجان أبها للتسوق يحظى بتوافد الجالية الهندية باستمرار وأنه برفقة زملائه دائما ما يفضلون الإلتقاء ببعضهم مع أسرهم خلال إجازة نهاية الأسبوع في المهرجان والتقاط الصور وإرسالها لأقاربهم في الهند ، كما أنه لم يتوقع الفوز بالجائزة إلا أن ذلك حينما تحقق ترك أثراً كبيراً في نفسه عن صدق وأمانة إدارة المهرجان في التعامل مع الزوار دون النظر إلى جنسياتهم وأن وجهة نظرهم الجميلة تم تأكيدها بعد هذه الجائزة الثمينة التي تعد الأغلى في حياته ، وختم بشكر الإدارة على هذا التنوع في الفعاليات والجوائز بمهرجان أبها للتسوق .

الجدير بالذكر أن جميع جوائز مهرجان أبها للتسوق تقدم بشكل يومي بإشراف مباشر من الغرفة التجارية الصناعية بأبها .