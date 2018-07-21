بعد قتل صديقها بـ 25 طعنة.. الحكم على ملكة جمال بالإعدام

نيروبي(صدى):

قامت محكمة كينية بإدانة روثي كاماندي، ملكة جمال في البلاد بالإعدام؛ وذلك بعد ثبوت تورطها في قتل صديقها بـ 25 طعنة في عام 2015.

وبالتطرق للتفاصيل، نظمت مسابقة ملك الجمال بالسجن؛ لاختيار الحسناوات النزيلات، خلال محاكمتها بتهمة القتل، وفازت ” روثي ” البالغة من العمر 24 عامًا بلقب ملكة الجمال وظهرت “روثي ” بشريط التتويج وتاج اللقب في صورة إلى جانب مشاركات أخريات.

من الجدير بالذكر أن ” كينيا ” لم تطبق أي حكم إعدام منذ عام 1987؛ إلا أن الأحكام بهذه العقوبة ما زالت تصدر حتي اليوم.