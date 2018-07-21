” النمر ” يحذر من أكل الضب: تسبب جلطات القلب

أماني الغامدي(صدى):

أطلق الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تحذيرًا من تناول وجبة ” لحم الضب ” ، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة ومنها جلطات القلب.

“وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن تركيز الكوليسترول بوجبة لحم الضبّ عالٍ جدًا، ويصل إلى 561 ملجم لكل 100 جم، لافتًا إلى أن نسبة تركيز الكوليسترول تجعل الوجبة ليست مناسبة صحيًا، خاصة لمن لديه ارتفاع كوليسترول أو جلطات قلب سابقة.

وأكد ” النمر ” أن لحم الضأن أنسب للتناول الصحي؛ إذ يبلغ تركيز الكوليسترول في وجبته 6.2 ملجم لكل 100جم فقط.