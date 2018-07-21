وظائف شاغرة في شركة ” معادن ” برأس الخير

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، عدة وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس من ذوي الخبرات العالية، من أجل العمل في مجموعة أعمال الفوسفات بمدينة رأس الخير، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية والشروط التالية:

– مهندس أول مراقبة الأداء:

الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة، وخبرة من 8 إلى 10 سنوات في تنفيذ مراقبة الأداء في صناعات مماثلة.

– مهندس تخطيط الإنتاج:

الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وخبرة من 13 إلى 15 سنة في مجال تصنيع الأسمدة في منشآت كيميائية وبتروكيميائية معقدة وشديدة التكامل.

– مشرف مناوب عمليات الغاز:

الشروط: درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة، وخبرة في معرفة العمليات الكيميائية، وخبرة من 8 إلى 10 سنوات في صناعة الأسمدة أو الصناعة الكيميائية بقسم الإنتاج، ومعرفة تقنية عملية قيد التشغيل.

– منسق شراء المواد ” التخفيض ” :

الشروط: درجة الدبلوم في تخصص مناسب، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

– مهندس أول التشغيل الكيميائي ” الغاز ” :

الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وخبرة من 5 إلى 8 سنوات في التصنيع القائم على المواد الكيميائية والبتروكيماوية مثل: الأمونيا، sap ، اليوريا، الميثانول، إلخ.

– مهندس ثالث تخطيط الإنتاج:

الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وخبرة من 6 إلى 8 سنوات في مجال تصنيع الأسمدة في منشآت كيميائية وبتروكيميائية معقدة وشديدة التكامل.

وأوضحت ” معادن ” ، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا