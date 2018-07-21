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وظائف شاغرة في شركة ” معادن ” برأس الخير

وظائف شاغرة في شركة ” معادن ” برأس الخير
فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، عدة وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس من ذوي الخبرات العالية، من أجل العمل في مجموعة أعمال الفوسفات بمدينة رأس الخير، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية والشروط التالية:

– مهندس أول مراقبة الأداء:
الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة، وخبرة من 8 إلى 10 سنوات في تنفيذ مراقبة الأداء في صناعات مماثلة.

– مهندس تخطيط الإنتاج:
الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وخبرة من 13 إلى 15 سنة في مجال تصنيع الأسمدة في منشآت كيميائية وبتروكيميائية معقدة وشديدة التكامل.

– مشرف مناوب عمليات الغاز:
الشروط: درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة، وخبرة في معرفة العمليات الكيميائية، وخبرة من 8 إلى 10 سنوات في صناعة الأسمدة أو الصناعة الكيميائية بقسم الإنتاج، ومعرفة تقنية عملية قيد التشغيل.

– منسق شراء المواد ” التخفيض ” :
الشروط: درجة الدبلوم في تخصص مناسب، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

– مهندس أول التشغيل الكيميائي ” الغاز ” :
الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وخبرة من 5 إلى 8 سنوات في التصنيع القائم على المواد الكيميائية والبتروكيماوية مثل: الأمونيا، sap ، اليوريا، الميثانول، إلخ.

– مهندس ثالث تخطيط الإنتاج:
الشروط: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وخبرة من 6 إلى 8 سنوات في مجال تصنيع الأسمدة في منشآت كيميائية وبتروكيميائية معقدة وشديدة التكامل.

وأوضحت ” معادن ” ، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2040 ] نشر منذ 39 دقيقة

فرصه مميزه ممتازه 👌👌

[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يوفق الجميع يارب دايما

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