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الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الخرمة، تربة، عشيرة، والأجزاء المجاورة لها ” ، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 2 كم.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 10:00 من اليوم السبت الموافق 21/7/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 19:00 من نفس اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2040 ] نشر منذ 40 دقيقة

اللهم ارزقنا خير مافيها واكفينا شر مافيها 🙌

[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 40 دقيقة

اللهم استرها علينا وعلي الجميع يارب

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