الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الخرمة، تربة، عشيرة، والأجزاء المجاورة لها ” ، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 2 كم.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 10:00 من اليوم السبت الموافق 21/7/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 19:00 من نفس اليوم.