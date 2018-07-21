” الزعاق ” : المملكة ستشهد أطول خسوفا كليا منذ 83 عاما الجمعة المقبلة

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن حدوث خسوف كلي للقمر يوم الجمعة المقبل، وسيستمر لأكثر من 100 دقيقة، ويُشاهد في نصف الكرة الأرضية بمستويات مختلفة.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” الزعاق ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قال فيها: ” بعد أسبوع من الآن، سيحدث خسوف كلي للقمر وسيستمر لأكثر من مئة دقيقة وسيشاهد في نصف الكرة الأرضية بمستويات مختلفة وذلك في مساء يوم الجمعة 14/11/1439هـ، الموافق 27/7/2018م.

وتابع المتخصص في الفلك والفضاء: ” وعندنا في السعودية والخليج يشاهد كليا وسيبدأ 9:24 م، وينتهي 1:19 ص، ولم يحدث خسوف بهذا الطول منذ 83 سنة منصرمة ” .