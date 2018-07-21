بالفيديو.. نصائح هامة لحماية طفلك من التحرش

أماني الغامدي(صدى):

تحدثت هوازن عبدالله الزهراني كاتبة وباحثة سعودية في قضايا الطفل والأسرة ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ” عن تعرض الأطفال للتحرش الجنسي ، وتقديم نصائح لحمياة الأطفال منه .

وقالت هوازن ، إن قضية التحرش الجنسي من أكبر القضايا جدلاً في مجتمع الوطن العربي ، فهو موجود في كل بيت سواء كان تحرش جنسي أو لفظي أو إلكتروني ، لهذا يجب أن نوعي أطفالنا منذ صغرهم ، حيث أنه أصبح لدينا أفتتاح سواء كان في السوشيال ميديا أو النوادي .

وتابعت هوازن ، حتى أهتمامات الأم بأطفالها اصبح أقل بسبب خروجها للعمل ، فعليها أن توعي أطفالها ليحمون أنفسهم ، فالتحرش الجنسي بالأطفال والعداء الإلكتروني أصبح منتشر بطريقة غريبة .

وأضافت هوازن ، لغة الحوار بين الأم وطفلها أهم شئ ، كما يجب تعليمهم قوانين أحمي نفسي ، وهي 4 قوانين .. وهي أن يرفض هذا الشخص ، إذا اعتدى عليه اي شخص يصرخ بصوت عالي ، ويبلغ أقرب الناس له ويخبرهم بما حدث .

واستطردت قائلة ، لغة الحوار مع طفلك تعزز ثقته بنفسه ، وتجعله يقف بوجه أي شخص يفكر في الاعتداء عليه ، فالطفل غذا تحرش به أحد ولم يجد من يُعدل سلوكه ، فسيتحول إلى متحرش ، يتحرش بغيره في اي مكان ، فيجب علينا أن نوعي الامهات والآباء ، أن يفهموا أبناءهم ، أن هذا هو جسدهم ولا يٌحق لأي شخص في التعدي عليه .