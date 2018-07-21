أمانة نجران تغرم المقاولين المخالفين 82.500 ألف ريال

نجران(صدى):

غرمت أمانة منطقة نجران ثماني شركات ومؤسسات تابعة لعدد من الجهات الخدمية مبلغ وقدره 82.500 ألف ريال وفقاً لنوعية المخالفات، وذلك خلال الفترة من 1439/09/01هـ وحتى 1439/10/25هـ.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة اشتراطات السلامة وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وأضاف أن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنى التحتية بسبب عدم التزامهم بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ مشاريع الإدارات والجهات الخدمية، حيث تمثلت بالحفر دون ترخيص وعدم قص طبقات الإسفلت حسب الطرق الفنية وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل والأضرار بالشوارع القائمة عند استخدام المعدات الثقيلة إيصال التيار الكهربائي لأعمالهم من أعمدة إنارة الأمانة بطريقة مخالفة وعدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية عند تنفيذ المشاريع، إضافة إلى عدم وضع اللوحات التوضيحية للمشروع المنفذ.