بالفيديو.. شابان يقومان بالسطو على سيارة في جدة وسرقة ما بها

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام لصين بجدة من سرقة محتويات سيارة “ دباب ” في وضح النهار.

حيث بدأ أحد اللصين يقترب من باب السيارة، وبالفعل فقد نجح في فتحه ، ثم قام بسحب حقيبة من “ كابينة ” السيارة، وتفتيشها مع زميله في عملية السطو، وأخذ ما بها ثم انصرفا.