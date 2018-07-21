بالفيديو.. شابان يقومان بالسطو على سيارة في جدة وسرقة ما بها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام لصين بجدة من سرقة محتويات سيارة “ دباب ” في وضح النهار.
حيث بدأ أحد اللصين يقترب من باب السيارة، وبالفعل فقد نجح في فتحه ، ثم قام بسحب حقيبة من “ كابينة ” السيارة، وتفتيشها مع زميله في عملية السطو، وأخذ ما بها ثم انصرفا.
طلال[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم
ماجد[ عدد التعليقات: 2040 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله علي سلامه اصحاب السياره يفديهم اي شي ✋
عمار[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 1 ساعة
ينبغي العثور عليهم وتنفيذ حكم الله معهم حتي يكونوا عبره لامثالهم من المجرمين
همس[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور باذن الله تعالى
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 53 دقيقة
ناس ماتخاف من الله
حسبي الله عليهم