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بالفيديو.. شابان يقومان بالسطو على سيارة في جدة وسرقة ما بها

بالفيديو.. شابان يقومان بالسطو على سيارة في جدة وسرقة ما بها
حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام لصين بجدة من سرقة  محتويات سيارة “ دباب ” في وضح النهار.

حيث بدأ أحد اللصين يقترب من باب السيارة، وبالفعل فقد نجح في فتحه ، ثم قام بسحب حقيبة من “ كابينة ” السيارة، وتفتيشها مع زميله في عملية السطو، وأخذ ما بها ثم انصرفا.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم

[ عدد التعليقات: 2040 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمدلله علي سلامه اصحاب السياره يفديهم اي شي ✋

[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 1 ساعة

ينبغي العثور عليهم وتنفيذ حكم الله معهم حتي يكونوا عبره لامثالهم من المجرمين

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور باذن الله تعالى

[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك

[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 53 دقيقة

ناس ماتخاف من الله
حسبي الله عليهم

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