الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والمالية والأكاديمية والتعليمية والأمنية الشاغرة.

وأوضحت الهيئة أن شروط التقدم للوظائف تتمثل في ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا في الشهادات المطلوبة لجميع الوظائف، اتقان اللغة الإنجليزية، مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة، كما تشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كان المتقدم في الخارج ” .

وعن المزايا الموفرة في الوظائف، أشارت الهيئة إلى أن الشركة توفر رواتب مجزية ودورات تدريبية، ويستفيد الموظف من برنامج امتلاك المساكن، بالإضافة إلى تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية وتوفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة بينبع.

ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية عبر الرابط الـــتالي من هــــــــنا.