في حكم نادر.. استئناف الرياض تصادق على نزع ولاية أبناء على والدهم

علي القحطاني (صدى):

أًصدرت محكمة الاستئناف في الرياض، حكمًا نادرًا من نوعه، حيث صادقت على نزع ولاية أبناء على والدهم بعد فشل الصلح بينهم.

واسند القاضي مهمة الولاية على أموال الأب والقيام بمصالحه إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

واستنفدت المحكمة العديد من المحاولات للتوفيق بين الأبناء وإصلاحهم بما يخدم مصلحة والدهم، بعدما تم الحجر عليه بسبب ظروفه الصحية وتعيين أحد أبنائه وليًا ووصيًا عليه.

وفسر القاضي حكمه بنزع الولاية، بسبب النزاع القائم ما يعد ضياعًا لحق الوالد، وتعذر الصلح بين الأبناء وتجاهلهم مصلحة والدهم، وطول أمد التقاضي؛ ما أدى إلى التقصير في حق الأب وضياع ماله، وفقًا لـ ” الوطن ” .

وكانت المحكمة قد شهدت العديد من الجلسات بين الإخوة المتخاصمين على ولاية أبيهم القاصر عقلًا لمدة عام ونصف العام.