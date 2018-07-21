وظائف شاغرة لدى ” العيسى للسيارات “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العيسى للسيارات ” وكيل نيسان في المملكة ” ، عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لدى الشركة؛ للإنضمام إلى فريق مبيعات العيسى للسيارات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة في عدة مدن، كالتالي:

المنطقة الوسطى:

– الرياض

– بريدة

المنطقة الشرقية:

– الخبر

– الدمام

– الأحساء

– الجبيل

المنطقة الغربية:

– جدة

– مكة المكرمة

– المدينة المنورة

– تبوك

– جازان

كما أشارت إلى أن شروط التقديم تتمثل في ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، خبرة في مجال مبيعات السيارات لا تقل عن سنتين، وإجادة اللغة الإنجليزية ” .

ولفتت إلى أن التقديم متاح حاليًا عن طريق إرسال السيرة الذاتية (مع تحديد المدينة المطلوبة) إلى البريد الإلكتروني عبر الرابط الـــتالي من هـــــــــنا.