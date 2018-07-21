وظائف شاغرة لدى ” العيسى للسيارات “
أعلنت شركة العيسى للسيارات ” وكيل نيسان في المملكة ” ، عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لدى الشركة؛ للإنضمام إلى فريق مبيعات العيسى للسيارات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة في عدة مدن، كالتالي:
المنطقة الوسطى:
– الرياض
– بريدة
المنطقة الشرقية:
– الخبر
– الدمام
– الأحساء
– الجبيل
المنطقة الغربية:
– جدة
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– تبوك
– جازان
كما أشارت إلى أن شروط التقديم تتمثل في ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، خبرة في مجال مبيعات السيارات لا تقل عن سنتين، وإجادة اللغة الإنجليزية ” .
ولفتت إلى أن التقديم متاح حاليًا عن طريق إرسال السيرة الذاتية (مع تحديد المدينة المطلوبة) إلى البريد الإلكتروني عبر الرابط الـــتالي من هـــــــــنا.
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