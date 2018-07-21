  • السبت 21

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة لدى ” العيسى للسيارات “

وظائف شاغرة لدى ” العيسى للسيارات “

وظائف شاغرة لدى ” العيسى للسيارات “
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العيسى للسيارات ” وكيل نيسان في المملكة ” ، عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لدى الشركة؛ للإنضمام إلى فريق مبيعات العيسى للسيارات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة في عدة مدن، كالتالي:
المنطقة الوسطى:
– الرياض
– بريدة
المنطقة الشرقية:
– الخبر
– الدمام
– الأحساء
– الجبيل
المنطقة الغربية:
– جدة
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– تبوك
– جازان

كما أشارت إلى أن شروط التقديم تتمثل في ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، خبرة في مجال مبيعات السيارات لا تقل عن سنتين، وإجادة اللغة الإنجليزية ” .

ولفتت إلى أن التقديم متاح حاليًا عن طريق إرسال السيرة الذاتية (مع تحديد المدينة المطلوبة) إلى البريد الإلكتروني عبر الرابط الـــتالي من هـــــــــنا.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *