” انستجرام ” يعمل على زيادة إجراءات الخصوصية للمستخدمين

وكالات(صدى):

يعتزم موقع الصور ” انستجرام ” ، زيادة إجراءات الخصوصية للمستخدمين، من خلال إضافة خاصيتين جديدتين، حيث بدأ في اختبارهما.

وتعمل إحدى الخاصيتين على حماية خصوصية الشخصيات العامة والمؤثرين عبر حساباتهم المفتوحة للجميع، فيما تؤمن الأخرى الحساب ضد أي متطفل يحاول الدخول إليه دون موافقة صاحب الحساب.

ويسعى ” انستجرام ” إلى إضافة طريقة جديدة لتأكيد هوية المستخدمين بخطوتين دون الاعتماد على استقبال رسالة نصية على هواتفهم بكود تفعيل، كما يرغب في استخدام تطبيقات تأكيد الهوية، على غرار خدمة جوجل.

وتقوم تطبيقات تأكيد الهوية بإنشاء أكواد عشوائية تحصل عليها من داخل تطبيق خاص على هاتفك، دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، أو إرسال رسائل نصية عليه، وبالتالي في حال وجود هاكر على هاتفك لن يتمكنوا من الدخول إلى حسابك على انستجرام.

كما تعمل الميزة الثانية على إزالة المتابعين من الحسابات العامة لأصحاب الحسابات المفتوحة للجميع متابعة ما تنشره من محتوى، حيث سيتمكن أصحاب الحسابات العامة من التحكم في من يتابعهم بشكل يدوي.