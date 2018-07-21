بالصور.. الرقابة النسائية تضبط مواد تجميل رديئة بأحد المسارحة

تركي السالم(صدى):

نفذ قسم الرقابة النسائية ببلدية أحد المسارحة التابعة لأمانة منطقة جازان، اليوم، جولة تفتيشية ورقابية على محلات التجميل النسائية.

وأوضحت أمانة جازان على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجولة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم وجود رخص لبعض المحلات، وانتهاء التراخيص، وعدم ارتداء الزي الرسمي.

كما يوجد عدد من العاملات ليس لديهم شهادات صحية، وعدم وجود جهاز تعقيم، وتم ضبط مواد تجميل رديئة وأخرى منتهية الصلاحية.