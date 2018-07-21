تحذير من سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

الرياض(صدى):

حذر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم السبت، 4 مناطق من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضح الإنذار أن منطقتي عسير والباحة يتعرضان إلى حالة من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأضاف أن الحالة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، على أن تبدأ في العاشرة صباحًا، وتنتهي في التاسعة مساءً

كما أشار إلى تعرض منطقي نجران والرياض إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

ولفت إلى أن الحالة تبدأ في ” نجران ” من الساعة الـ06:30 صباحًا وتنتهي في الحادية عشر مساءً، بينما تبدأ في ” الرياض ” من السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً.

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