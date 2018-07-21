أب يغتصب ابنته تأديبا لها

الرباط(صدى):

استدرج سائق شاحنة بمدينة تزنيت المغربية ابنته القاصر لاغتصابها بالخلاء في أواخر أيام شهر رمضان، لينضم إلى سلسلة الآباء الذين يقيمون علاقات مع بناتهن.

وتمكنت شرطة مدينة تزنيت من القبض على والدها الجاني، وتحويله إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، والذي قرر أمس الجمعة إحالة المتهم الخمسيني إلى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بتهمة جناية الإغتصاب.

وفي التفاصيل، أكدت الضحية البالغة من العمر 16 سنة، أن والدها خطط للاستفراد بها أواخر شهر رمضان الماضي، وأعطاها بمبلغ 100 درهم، لتزيين نفسها وتصفيف شعرها بإحدى صالونات المدينة.

وأوضحت الضحية أن والدها اقترح عليها تناول وجبة الإفطار بإحدى المقاهي وسط المدينة، ثم ذهب معها عشاء ذلك اليوم إلى مكان فضاء ومظلم بجوار السجن المدني، مضيفة أنه قام باغتصابها حتى آذان الفجر.

كما أشارت الفتاة إلى أنه سبق لوالدها وأن اصطحبها لنفس الغرض إلى شاطئ مير اللفت بإقليم سيدي أفني.

ومن جانبه برر المتهم اغتصاب ابنته، بأنه علم بأنها ترافق بعض الشباب ما أثار غضبه اتجاهها، وقرر تأديبها والانتقام منها بتلك الطريقة.