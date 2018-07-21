مدير جامعة المؤسس يوجه بعلاج المواطن ” المحروم من النوم “

نايف السالم(صدى):

تفاعل مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، مع حالة الرقيب المتقاعد من الحرس الوطني، والذي يعاني من عدم النوم منذ 30 عامًا، والتي تابعتها ” صدى ” .

ووجه ” اليوبي ” بعلاج المواطن صاحب الـ70 عامًا، بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز تحت إشراف الدكتور سراج ولي أستاذ دكتور استشاري أمراض الصدر وطب النوم ومدير مركز طب وبحوث النوم في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.

وكانت الرقيب المتقاعد من الحرس الوطني، اشتكى من أنه لم ينم منذ 30 عامًا، بالرغم من المهدئات الكثيرة التي وصُفت له، قائلًا: ” لم أذق طعم النوم منذ ٣ عقود رغم المهدئات الكثيرة التي وُصفت لي من المستشفيات في الرياض، وجدة، والباحة؛ وبدأت هذه الأعراض عندما أقمنا معسكرًا في جبال الرصافة في حائل لمدة ٢٢ يومًا للتدريب، وكنت وقتها قائد مدرعة ” .

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