شاب يذبح حبيبته في الشارع العام بسبب الغيرة

الرباط(صدى):

حاول شاب، صباح أمس الجمعة، قتل صديقته الذي تربطه بها علاقة غرامية طويلة، في الشارع العام بالصويرة في المغرب.

وأقدم الشاب على هذا التصرف المجنون بسبب غيرته الشديدة عليها والشك في خيانتها له مع شخص آخر، حيث كان يراقب تحركاتها بشكل مستمر.

وعن تفاصيل محاولة قتلها، شاهد هذا الشاب صديقته صباح أمس مع أحد الأشخاص في الشارع ولم يتمكن من غضبه ليقوم بمهاجمتها وذبحها بسكين متسببًا لها في جروح خطيرة.

وأوضحت صحف مغربية، أنه تم نقل الضحية في حالة صعبة إلى المستشفى المحلي بالصويرة فيما لاذ الجاني بالفرار، موضحين أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا في الواقعة.