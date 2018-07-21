بالفيديو.. موظفو ” الخطوط السعودية ” يودعون زميلهم المتقاعد على طريقتهم

عادل الحربي (صدى):

أقام موظفو ” الخطوط السعودية ” حفل توديع صغير لأحد زملائهم الي تقاعد بعد 40 عامًا، مستخدمين عادة دارجة بينهم للتوديع.

ووثق مقطع فيديو لحظة توديع الموظفين لزميلهم عبدالله بخاري، من خلال التدوين على قميصه بمشاعره تجاهه متمنيين له النجاح والتوفيق والعمر المديد.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي السابق للخطوط السعودية عبدالرحمن الفهد، أن موظفي العمليات الجوية بالخطوط اعتادوا أن يكون قميص المتقاعد مساحة تُدون فيها مشاعر رفاق الدرب.

وقال ” الفهد ” على حسابه على ” تويتر ” : ” وهنا نرى زملاء مدير المقصورة عبد الله بخاري في آخر رحلة له قبل التقاعد بعد ٤٠ سنة في خدمة الشركة، يرسمون مشاعرهم على زيه الرسمي ” .

?t=23