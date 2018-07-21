” أبا الخيل ” يتوعد استاذ بجامعة الإمام بعد تغريداته على تويتر

حمود العنزي (صدى):

حذر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، عضو هيئة التدريس بالجامعة على تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت نقاشات خلافية.

وأكد ” أبا الخيل ” أن إدارة الجامعة ستتعامل مع عضو هيئة التدريس بحزم وفقًا للتعليمات والأنظمة، لافتًا إلى أن ما قام به يعتبر تدخلًا فيما لا يعنيه بدعوى النصح في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأَضاف أن ما اتبعه الأستاذ أبعد ما يكون عن النصيحة الشرعية التي سار عليها السلف الصالح والعلماء المحققون الأجلاء، مؤكدًا أن هذه الطرق المخالفة التي سلكها قد تستغل من المنتمين للفئة الضالة والخوارج والمنتمين لتنظيم جماعة الإخوان وأشياعهم وأضرابهم من أعداء الدين والدولة والوطن.

واعتبر ” أبا الخيل ” من يستغل لعة التواصل في النصح الموجه هو من باب الغيبة وترويج الشائعات، مشيرًا إلى أن من ينتمي ويعرف جامعة الإمام يدرك رفضها لمثل هذا الطريق ولا تقبله من أي أحد من منسوبيها.