بالفيديو.. تفاعل كبير مع الفنانة وعد في أول حفل نسائي بأبها

أماني الغامدي(صدى):

شهد مسرح المفتاحة في مدينة أبها، مساء أمس الجمعة، حفل نسائي يجمع الفنانة وعد والفنانة البحرينية هند، ضمن حفلات الصيف في مدينة أبها بدعم الهيئة العامة للثقافة.

وتفاعل الجمهور الحاضر بشكل كبير مع الفنانتين منذ لحظة دخولهما على المسرح وطوال فترة الغناء.

وأثناء تقديم الفنانة وعد لأغانيها على المسرح، قامت بتكريم الفنانة السعودية الراحلة ” عتاب ” بأحد أغنياتها ” جاني الأسمر ” .