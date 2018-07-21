بالفيديو.. تفاعل كبير مع الفنانة وعد في أول حفل نسائي بأبها
شهد مسرح المفتاحة في مدينة أبها، مساء أمس الجمعة، حفل نسائي يجمع الفنانة وعد والفنانة البحرينية هند، ضمن حفلات الصيف في مدينة أبها بدعم الهيئة العامة للثقافة.
وتفاعل الجمهور الحاضر بشكل كبير مع الفنانتين منذ لحظة دخولهما على المسرح وطوال فترة الغناء.
وأثناء تقديم الفنانة وعد لأغانيها على المسرح، قامت بتكريم الفنانة السعودية الراحلة ” عتاب ” بأحد أغنياتها ” جاني الأسمر ” .
قامت الفنانة وعد بتكريم الفنانة السعودية الراحلة #عتاب باحد أغنياتها #جاني_الاسمر على مسرح المفتاحة في أبها
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— Rotana Music (@RotanaMusic) July 20, 2018
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