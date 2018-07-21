بالفيديو.. لحظة دخول إمرأة محل ملابس بسيارتها في الإحساء

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة اصطدام سيارة امرأة بمحل ملابس في شارع النجاح بالهفوف في الإحساء، لتسجل أول حادث مروري لإمرأة في الإحساء منذ تطبيق القرار.

وظهر في الفيديو لحظة دخول السيارة إلى المتجر بشكل كامل لتستقر بداخله، ما أسفر عن خسائر مادية جسمية في المحل.

وكانت الإحساء شهدت أول حادث مروري لإمرأة، الخميس الماضي، حيث اصطدمت امرأة كانت تقود سيارتها من نوع تويوتا مورولا بصحى زوجها الجالس بجانبها بمتجر ملابس.

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