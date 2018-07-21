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  3. عاملين يلوذان بالفرار بعد سرقتهم 370 ألف ريال لمسن بظهران الجنوب
  • نشر : منذ 49 دقيقة
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  • حوادث

عاملين يلوذان بالفرار بعد سرقتهم 370 ألف ريال لمسن بظهران الجنوب

عاملين يلوذان بالفرار بعد سرقتهم 370 ألف ريال لمسن بظهران الجنوب
علي القحطاني(صدى):

تعرض مواطن مسن بقرية الحمرة التابعة لمحافظة ظهران الجنوب، اليوم الجمعة، إلى عملية سرقة من قبل عاملان إثيوبيان بعد أخذهم حقيبة نقود بها مبلغ 370 ألف ريال، ولاذا بالفرار.

أبلغ ” المواطن ” الشرطة ، بحـادث سرقة ما جمعه خلال سنوات طويلة، متهمًا عاملين عرضا عليه العمل أثناء هدم وإخلاء منزله الشعبي من الأثاث وإنشاء منزل جديد لأبنائه.

وأوضح ” المواطن ” ، أنه بالرغم من رفضه الموافقة على عمل الوافدين لأنهما مجهولان، فإنه وافق بعد إقناعهما له بالإنجاز وسرعة العمل بشكل عاجل.

وأكمل ” المواطن ” ، أنه خرج للقاء بعض أقاربه، واكتشف من خلال مكالمة من ذويه اختفاء حقيبة النقود والعاملَين كذلك.

وتوجه ” المواطن ” ، ومن معه إلى منزله للتحقق من الأمر، لكنه اكتشف اختفاءها والعاملين، حيث قاما بسرقتها والفرار من الجهة المقابلة للمنزل، فيما بحثت شرطة ظهران الجنوب عن اللصين، لكن دون جدوى.

وكان ” المواطن ” يحتفظ بالنقود في منزله لتكون تحت تصرفه وتسهّل عليه عملية الإنفاق على العائلة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين

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