عاملين يلوذان بالفرار بعد سرقتهم 370 ألف ريال لمسن بظهران الجنوب
تعرض مواطن مسن بقرية الحمرة التابعة لمحافظة ظهران الجنوب، اليوم الجمعة، إلى عملية سرقة من قبل عاملان إثيوبيان بعد أخذهم حقيبة نقود بها مبلغ 370 ألف ريال، ولاذا بالفرار.
أبلغ ” المواطن ” الشرطة ، بحـادث سرقة ما جمعه خلال سنوات طويلة، متهمًا عاملين عرضا عليه العمل أثناء هدم وإخلاء منزله الشعبي من الأثاث وإنشاء منزل جديد لأبنائه.
وأوضح ” المواطن ” ، أنه بالرغم من رفضه الموافقة على عمل الوافدين لأنهما مجهولان، فإنه وافق بعد إقناعهما له بالإنجاز وسرعة العمل بشكل عاجل.
وأكمل ” المواطن ” ، أنه خرج للقاء بعض أقاربه، واكتشف من خلال مكالمة من ذويه اختفاء حقيبة النقود والعاملَين كذلك.
وتوجه ” المواطن ” ، ومن معه إلى منزله للتحقق من الأمر، لكنه اكتشف اختفاءها والعاملين، حيث قاما بسرقتها والفرار من الجهة المقابلة للمنزل، فيما بحثت شرطة ظهران الجنوب عن اللصين، لكن دون جدوى.
وكان ” المواطن ” يحتفظ بالنقود في منزله لتكون تحت تصرفه وتسهّل عليه عملية الإنفاق على العائلة.
فهد[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين