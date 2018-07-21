ضبط صاحب عمل قتل طفل بعد أن مارس الشذوذ معه بالإجبار

القاهرة(صدى):

ألقت الجهات الأمنية المصرية ، القبض على صاحب عمل؛ على خلفية اغتصابه لطفل يبلغ 14 عامًا، والتسبب في وفاته.

وفي التفاصيل، كان المجني عليه يعمل لمساعدة والديه في الانفاق على المنزل، حيث لجأ للعمل كسواق على ” توك توك ” أحد الجيران .

وكان صاحب الـ ” توك توك ” يصرف الأموال على المخدرات، وفي يوم عندما سلمه الطفل حصيلة اليوم، طالبه المتهم بالجلوس وبعد دقائق معدودة اصطحبه لمكان مهجور بالمنطقة وطالبه بممارسة الشذوذ معه، ورفض الطفل بطبيعة الحال فهدده بالطرد من العمل، ووافق المجنى عليه أمام التهديد ونزع ملابسه وانقض المتهم عليه وهتك عرضه، وبعد أن انتهى أمسك بحزام بنطاله ووضعه حول رقبه ضحيته.

وقام المتهم بالتخلص من جثة الطفل وألقاها فى مياه مصرف بلبيس، بقرية الخلايلة التابعة لمركز الخانكة وفر هاربًا.

وفي اليوم التالي تم العثور على جثة الطفل وإخطار الأجهزة الأمنية وبعد عمل التحريات تم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته.