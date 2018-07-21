أرامكو: الاتفاق المحتمل مع سابك سيؤثر على موعد الطرح العام

علي القحطاني(صدى):

لفت أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، إلى احتمالية تأثر الإطار الزمني للطرح العام الأولي؛ على خلفية الاتفاق بشأن استحواذ محتمل على حصة في سابك، عملاق البتروكيماويات السعودي.

وتابع ” الناصر ” : ” شراء حصة في شركة للبتروكيماويات، مثل سابك، سينعكس إيجابيًا على إيرادات أرامكو لأنه سيجعلها أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط ” .

وكانت أرامكو كشفت يوم الخميس، إنها تتطلع لشراء حصة إستراتيجية في سابك، وهي خطوة قد تدعم القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي قبل طرح أولي عام مزمع، لكن المحادثات بشأن الاستحواذ على حصة في سابك ما زالت في “ مراحل مبكرة جدًا ” ، وفقًا لتصريحات الناصر.