بالصور.. إنقاذ 5 مواطنين حاصرتهم النيران بشقة في العزيزية

محمود البلوي(صدى):

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة ” تبوك ” ، اليوم الجمعة، عن إنقاذها خمسة مواطنين محتجزين داخل شقة في حي العزيزية بعد أن حاصرتهم النيران نتيجة إلتماس كهربائي في مكيف إحدى الغرف.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عدد من الصور على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، توضح عملية الإخلاء التي قامت بها الفرق بتبوك، مؤكدة على أنه تم السيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين الخمسة دون وقوع أي إصابات.