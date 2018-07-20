الهلال الأحمر بالرياض يدرب منسوبيه على برنامج الامير نايف

سعيد العجل(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للتدريب برنامجاً مكثفاً خاصاً بالإسعافات الأولية لبرنامج الأمير نايف يومي الأثنين والثلاثاء لجميع منسوبي فرع منطقة الرياض ،ويشتمل على المهارات اللازم توفرها في هذا المجال لمنسوبي الهيئة في حالات الطوارئ .

وقد أشاد المتدربون بفاعلية البرنامج وسرعة انجازه في القاعات المجهزة لهذا الغرض وبالمهنية التي لمسوها من قبل مدربي الهيئة، علماً أن الهيئة قد أعدت برامج شاملة في هذا المجال الحيوي الهام للقطاعات الحكومية والخاصة وللمجتمع بشكل عام بالإضافة إلى تحفيز منسوبيها الإداريين لأخذ الحد الأدنى من برنامج الإسعافات الأولية وما يليه من برامج متقدمة في حقل الإسعافات الأولية .

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بالرياض عبدالله المريبض أن مثل هذه البرامج تعد داعماً مهما للمجتمع حيث تسعى الهيئة لنشر وتوعية المجتمع بأهميته من خلال اتاحة الفرصة للتدريب على برامج الإسعافات الأولية لا سيما العاملين في القطاع الصحي من غير الممارسين الصحيين فهي بادرة من الهيئة لتأصيل التطوع في المجتمع .