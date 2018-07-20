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مقتل 4 قيادات ميدانية حوثية في غارة ‏استهدفت اجتماعاً لهم شرق صنعاء

مقتل 4 قيادات ميدانية حوثية في غارة ‏استهدفت اجتماعاً لهم شرق صنعاء
فهمي محمد(صدى):

قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة بغارات جوية ‏لمقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماعاً لهم في ‏مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.‏

وقالت مصادر ميدانية ” إن الغارات استهدفت ‏اجتماعاً للمليشيا الحوثية في وادي لصف بمديرية ‏نهم ” ، طبقاً لما أورده موقع ” سبتمبر نت ” التابع ‏للجيش اليمني.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ‏مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم أربعة قيادات ‏ميدانية ينتمون لمحافظة صعدة، من ضمنهم ‏القيادي في المليشيا المدعو ياسر عبد الله عامر.‏


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصركم عليهم

[ عدد التعليقات: 1324 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يجتثهم من فوق الأرض،،

كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ..

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