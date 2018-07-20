حكم قضائي بتسليم مال قاصر لبناء عقار لها

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر تويتر ، اليوم الجمعة، حكما قضائيا جديدا؛ سعيا لنشر الثقافة العدلية .

وجاء نص الحكم كالتالي: ” أقامت المدعي دعوتها بصفتها ولية على قاصر سنا ضد بيت المحكمة طالبة إلزام بتسليمها مبلغا ماليا مودعا فيه لصالح القاصرة يمثل نصيبها من تركة مورثها، وذلك لكونها في حاجة إلى هذا المبلغ لصرف في إكمال عمارة مبني للقاصرة ، وبعرض الدعوى على مندوب بيت المال أقر بإيداع المبلغ فيه وقرر أنه لا مانع من تسليمه للمدينة اذا صدر حكم بذلك ، ثم جرى من القاضيىالاطلاع على صك حصر الإرث والولاية وملكة العقار المراد إكمال بنائه فوجدها طبق الدعوى ، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة بعد الوقوف على موقع البناء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصرة في صرف المبلغ على عمارة المبنى.

لذا فقد حكم القاضي على مدير بيت المال بتسليم الولية المبلغ المدعي به لإنقاذه على العمارةىالمذكورى ونظرا لوجود قاصرة فقد عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.