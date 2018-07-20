شركة إميرسون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إميرسون الدولية “ Emerson ” ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس بعددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة الخبر.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– مدير المبيعات.

– رئيس إدارة الصحة والسلامة البيئية والمرافق.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يوليو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا: