الشباب يوقع مع البرازيلي ” صوماليا ” بدعم من آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، اليوم الجمعة، عن توقيعها اتفاق مبدئي مع المحترف البرازيلي ” ويرجيتون دو روساريو ” والمعروف بـ ” صوماليا ” قادمًا من فريق ” تولوز ” الفرنسي.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى ” سوليفينا “، لإجراء الفحوصات الطبية، والتوقيع الرسمي.

وبدورها قدمت إدارة الشباب، الشكر لمعالي المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، على دعمه للنادي ولباقي الأندية السعودية، ومتمنية في الوقت ذاته التوفيق للاعب البرازيلي ” صوماليا ” في تجربته الإحترافية مع الشباب.