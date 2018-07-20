جنرال إلكتريك: وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة جنرال إلكتريك “ General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، اليوم الجمعة، على توافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من ” الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا أمس الخميس، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” رئيس إدارة العمليات، أخصائي ثاني إدارة المشاريع، مدير مشروع، رئيس الائتمان، مهندس حقل، مشغل تجميع، مفتش مراقبة الجودة، مدير أول استشاري، مدير تنفيذي، مشغل حقل و مشرف حقل- الأنابيب الملفوفة، مدير مشاريع العمل المدني، أخصائي حقل- التسجيل أثناء الحفر.

ولفتت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط الأتي هنــــا .