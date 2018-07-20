مصادر.. عصابة اثيوبية تقع في قبضة الشرطة

خاص(صدى):

علمت صدى من مصادرها بأن عصابة الاغنام التى قامت بسرقة 80 راس من الأغنام وقامت بطعن عاملة عدة طعنات الثلاثاء ما قبل الماضي القى القبض على بعض أفرادها في كمين محكم وقد اعترفوا بقيامهم بسرقة العديد من الأغنام شرق العاصمة الرياض خلال الفتره الماضية .

ورجحت المصادر صدور بيان من شرطة الرياض خلال الساعات القادمة بتفاصيل أكثر حول جرائم العصابة التى تتألف من 10 اثيوبين وبسيارة دينا مسروقة .

وكانت صدى قد انفردت بذلك قبل 10 أيام من خلال الخبر هذا: