مصادر.. عصابة اثيوبية تقع في قبضة الشرطة
علمت صدى من مصادرها بأن عصابة الاغنام التى قامت بسرقة 80 راس من الأغنام وقامت بطعن عاملة عدة طعنات الثلاثاء ما قبل الماضي القى القبض على بعض أفرادها في كمين محكم وقد اعترفوا بقيامهم بسرقة العديد من الأغنام شرق العاصمة الرياض خلال الفتره الماضية .
ورجحت المصادر صدور بيان من شرطة الرياض خلال الساعات القادمة بتفاصيل أكثر حول جرائم العصابة التى تتألف من 10 اثيوبين وبسيارة دينا مسروقة .
وكانت صدى قد انفردت بذلك قبل 10 أيام من خلال الخبر هذا:
بالفيديو.. فطرهم برمضان وسرقوه في شوال اثيوبيون يسرقون غنم مواطن
فهد[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 13 دقيقة
والله هي مو اول حادثة من الاثيوبيين ما نعرف ويش حكايتهم معنا
الحمد لله انهم مسكوهم
فيصل[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحمد لله انهم استطاعوا يمسكوه يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحمد لله انهم قيضوا عليهم
جزاكم الله كل خير
نوير[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله ينتقم من هاذولا المجرمين