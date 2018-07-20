أب يتجرد من الإنسانية ويقتل ابنته بسبب شجار مع زوجته

برلين(صدى):

شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية، حادثة بشعة لقيام أب مصري بقتل ابنته التي تبلغ 7 سنوات.

وفي التفاصيل قام الأب بقتل ابنته بسبب شجار مع زوجته كاثرينا (44 عامًا) التي كانت غير موجودة في المنزل، لكنها اتصلت برجال الشرطة وأخبرتهم أن زوجها أحمد (32 عامًا) هدّد ابنتهما سارة بشيء ما.

وانتقلت الشرطة إلى المنزل، ووجدت الطفلة في حالة خطيرة، وعليها آثار إصابات بليغة، فنقلتها على وجه السرعة إلى الطوارئ، لكنها فارقت الحياة بعد ذلك، بينما ألقي القبض على الأب للتحقيق معه.