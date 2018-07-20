أمير الرياض يعزي أمير منطقة نجران في وفاة والدته

الرياض(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن بندر أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في وفاة والدته – رحمها الله – .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم بسمو أمير منطقة نجران ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

من جهته أعرب سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عن شكره وتقديره لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعياً الله أن يكتبها في ميزان حسناته .