أمير الرياض يعزي أمير منطقة نجران في وفاة والدته
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن بندر أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في وفاة والدته – رحمها الله – .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم بسمو أمير منطقة نجران ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهته أعرب سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عن شكره وتقديره لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعياً الله أن يكتبها في ميزان حسناته .
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