شركة ” BAE SYSTEMS ” تعلن عن وظائف شاغرة في فروعها

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للمواطنين والمقيمين.

ولفتت إلى أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل الرياض، والظهران، والطائف.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

. مدربون في المعهد الفني للدراسات البحرية.

. مشرف متجر الوقود الفائق السرعة.

. مهندس إدراج القدرة.

. مستشار إدارة أنظمة الهواء.

. مدير التدريب الوظيفي للموردين.

. فني متجر بطاريات التايفون.

. مدرب/ فني ميكانيكي الخدمات الأرضية.

. مشرف كهربائي الخدمات الأرضية.

. مشرف متجر تصنيع التايفون.

. رئيس مجموعة أداء سلسلة التوريد.

. مسؤول العمليات الأمنية.

. مشرف فني الكترونيات.

. فني قذائف التورنادو.

والتقديم مُتاحٌ عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا: