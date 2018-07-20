” غرفة ينبع ” توضح حقيقة تعاقدها مع مقيم عربي أساء لأجهزة الوطن

نايف السالم(صدى):

أكدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع إنه لا صحة فيما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاقدها مع مقيم عربي، أساء لأجهزة الوطن وأبنائه في وقت سابق، مؤكدة عدم وجود علاقة لها بالشخص المشار إليه، ولم يتم التعاقد معه إطلاقًا.

وأوضحت الغرفة عبر حسابها في ” تويتر ” إنه ليس هناك أي علاقة لغرفة ينبع بالشخص المذكور، ولم يتم التعاقد معه، موضحة أن فعاليات مهرجان ” يلا ماركت ” تقوم بها مؤسسة الأبعاد التسعة، وهي مؤسسة وطنية مرخصة. داعية الجميع لزيارة المهرجان، والاستمتاع بفعالياته.

كان عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطع فيديو لمقيم عربي موجهًا عبارات بذيئة بالشتم واللعان والقذف الصريح للنساء السعوديات قبل أكثر من عام، متسائلين كيف بشخص يسيء لأبناء الوطن، ويقذف بأبشع الألفاظ، يُقال إن الغرفة التجارية بينبع تتعاقد معه لتنظيم أحد المهرجانات التي سوف تقام بعد أيام عدة في محافظة ينبع؟ قبل أن تنفي ذلك الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع جملة وتفصيلاً.

وعلق محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عبر حسابه الشخصي على أحد المغردين قائلا: إن السعودية خط أحمر، وأي شخص يسيء لها بأي شكل من الأشكال لن يكون له وجود بيننا كائنًا من كان.. اطمئنوا.