بالصور.. الفتح يستأنف تدريباته المسائية اليوم

ماجد محمد(صدى):

استأنف فريق نادي ” الفتح ” ، تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة يوم أمس الخميس ضمن المرحلة الإعدادية للفريق.

إنطلقت التدريبات والتي بدأت بإجتماع المدير الفني للفريق الكابتن ” فتحي الجبال ” مع اللاعبين وحثهم على أهمية المرحلة القادمة من الإعداد والتي تتطلب تكثيف الجهود.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء والتقوية وتناقل اللاعبين بعدها الكرات الطويلة من لمسة واحدة، وعمد ” الجبال ” إلى تكثيف الجوانب اللياقية لدى الفريق تجهيزًا للمرحلة المقبلة.

فيما اختتمت التدريبات بمساحات ثلثي الملعب، وذلك بحضور رئيس النادي المهندس ” سعد العفالق ” وعضو مجلس الإدارة ” حسن الجبر ” .