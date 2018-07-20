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د. الشيحة يدشن عددا من المبادرات التطويرية بمستشفى المزاحمية

د. الشيحة يدشن عددا من المبادرات التطويرية بمستشفى المزاحمية
سعيد العجل(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة د. سطام الشيحة مؤخرا عددا من المبادرات التطويرية بمستشفى المزاحمية .

واوضح مدير المستشفى الاخصائي سعود النداح أن هذه المبادرات التي طورها قسم تجربة المريض بالمستشفى تسعى الى الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين ، والتواصل المستمر مع المستفيد من الخدمة ، وايضا القياس المستمر لمستوى الخدمات سعيا نحو تقديم الافضل .

ولفت أن هذه المبادرات تشمل : مبادرة (سهلناها ) وهي مبادرة تتيح للمراجعين ، والمرضى الحصول على جميع الخدمات المقدمة من تجربة المريض إلكترونيا وذاتياً ، وخدمة (الاتصال المباشر) ، وتتيح للمرضى والمراجعين التواصل مع الموظف المختص عبر شاشة تفاعلية ، وكذلك مبادرة (قيمني) ، والتي تمكن المشاركة في تقييم الخدمة له الكترونياً لقياس مدى الرضا عن الخدمة المقدمه له .

واشار الى أنه تم اطلاق خدمة لابطال الحد، وتعطي اولوية الخدمة لذوي جنودنا الابطال المشاركين في الحد الجنوبي .


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