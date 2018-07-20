ضبط 17 رجلا تناوبوا على اغتصاب طفلة صماء لمدة 6 أشهر

نيودلهي(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية في الهند، 17 رجلًا؛ على خلفية تنابهم على اغتصاب طفلة تبلغ 11 عامًا وصماء.

وفي التفاصيل، تناوب الـ 17 شخصا على اغتصاب الطفلة عمرها بالمبنى، الذي كانت تسكن فيه بمدينة تشيناي، لحوالي 6 أشهر.

وقام المتهمين بتهديد الطفلة إذا حاولت كشف ما تتعرض له؛ حيث بدأ الأمر منذ منتصف يناير الماضي، بينما أخبرت الفتاة عائلتها بعد مرور 6 أشهر.

وأوضح نائب مفوضية الشرطة في مقاطعة كيلباوك، إس راجيندران، أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين أوائل العشرينات حتى أواخر الستينات، و كانوا يحقنون الفتاة، التي تعاني من عجز سمعي، بمهدئ قبل اغتصابها في غرفة توليد الكهرباء بقبو المبنى.